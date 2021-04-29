МИД Болгарии вызвал российского посла

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева заявила, что посла РФ в Софии вызвали в министерство для серьезного разговора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарский канал NOVA TV.

"Мы проведем очень серьезный разговор с послом России в Болгарии. Сам разговор в дипломатии также является действием. Мы реагируем каждый раз, когда нарушаются интересы Болгарии. Конечно, будут действия. Мы все проанализируем и объявим наше решение в ближайшее время", - сказала Захариева.

Накануне прокуратура Болгарии заявила, что видит основания для предположения о связи между попыткой отравить торговца оружием Эмилиана Гебрева и взрывами на военных складах в Болгарии и Чехии и причастности к этим инцидентам граждан РФ.

"Мы хотим развивать туризм с Россией и иметь равноправные отношения, но это не должно происходить ценой национальной безопасности Болгарии", - сказала глава МИД Болгарии.

По ее словам, взрывы на фабриках боеприпасов в стране не могли произойти без ведома на самом высоком уровне в России.

"За последние полтора года мы выслали много российских дипломатов. Мы реагируем каждый раз, когда считаем, что на территории Болгарии происходят неприемлемые и враждебные действия", - заявила Захариева.

"Мы не заинтересованы в разрыве дипломатических отношений с Россией. Мы не предполагаем отзыва послов. Это не в интересах Болгарии", - добавила она.

Болгарская прокуратура обвинила трех россиян в покушении на Гебрева в 2015 году с использованием вещества, очень похожего на "Новичок". Среди них был российский шпион Денис Сергеев, который якобы путешествовал под вымышленным именем Сергея Федотова и, как выяснилось, имел связь с делом Сергея Скрипаля.

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