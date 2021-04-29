Генпрокуратура Молдови відмовилась відкривати справу про "узурпацію влади" Додоном і депутатами

Генеральний прокурор Александр Стояногло відмовився почати кримінальний процес щодо дій Ігоря Додона та його союзників, які спробували замінити суддю Конституційного суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Генпрокурор аргументував це тим, що у їхніх діях не було складу злочину, а депутати, які з цього приводу звернулися до прокуратури, неправильно подали скаргу.

Стояногло зазначив, що депутати від партії Санду "Дія та солідарність", які подали скаргу, надали докази "на основі припущень та фрагментарної інтерпретації непідтверджених обставин" та не повідомили факти, на основі яких можна говорити про обгрунтовану підозру.

Він зауважив, що "узурпація влади" передбачає незаконне утримання влади з порушенням Конституції і застосуванням насильства, та що з обставин, на які вказали депутати, фракції "Партії соціалістів" та "Шор" не можна підозрювати в узурпації. Стояногло наголосив, що у своєму рішенні щодо судді КС депутати не здійснювали насильницьких дій для утримання влади.

Генпрокурор зазначив, що наказ парламенту про скасування призначення Домніки Маноле суддею КС, як і наказ про призначення на заміну їй Бориса Лупашку були індивідуальними адміністративними актами, які можна було оскаржити в суді. На додачу, згодом КС скасував ці рішення, а Лупашку відмовився від посади судді. Останнього, за словами генпрокурора, немає в чому звинувачувати, тому що він сам не здійснив ніяких незаконних дій і на посаду його призначили депутати.

Стояногло зазначив також, що за законом депутатів неможливо притягти до відповідальності за те, як вони голосують, та думки, які вони висловлюють у парламенті та за його межами.

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента" Маї Санду. Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

Після цього парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка була призначена за квотою законодавчого органу і обіймала посаду глави КС.

Ввечері того ж дня Конституційний суд Молдови призупинив рішення парламентської більшості, яким депутати скасували указ про призначення Домніки Маноле суддею КС.

24 квітня два депутати від партії Санду звернулися до Генпрокуратури з вимогою розслідувати спробу узурпації влади, що відбулася 23 квітня.

На цей час КС фактично вже зробив ті кроки, яким намагались запобігти Додон та його союзники голосуванням за заміну судді, відкривши шлях для дострокових парламентських виборів.