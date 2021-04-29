Генпрокуратура Молдовы отказалась возбуждать дело об "узурпации власти" Додоном и депутатами

Генеральный прокурор Александр Стояногло отказался начать уголовный процесс в отношении действий Игоря Додона и его союзников, которые попытались заменить судью Конституционного суда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Генпрокурор аргументировал это тем, что в их действиях не было состава преступления, а депутаты, которые по этому поводу обратились в прокуратуру, неправильно подали жалобу.

Стояногло отметил, что депутаты от партии Санду "Действие и солидарность", которые подали жалобу, предоставили доказательства "на основе предположений и фрагментарной интерпретации неподтвержденных обстоятельств" и не уведомили о фактах, на основании которых можно говорить об обоснованном подозрении.

Он отметил, что "узурпация власти" предусматривает незаконное удержание власти в нарушение Конституции и применением насилия, и что из обстоятельств, на которые указали депутаты, фракции Партии социалистов и "Шор" нельзя подозревать в узурпации. Стояногло отметил, что в своем решении в отношении судьи КС депутаты не совершали насильственных действий для удержания власти.

Генпрокурор отметил, что приказ парламента об отмене назначения Домники Маноле судьей КС, как и приказ о назначении на замену ей Бориса Лупашко, были индивидуальными административными актами, которые можно было обжаловать в суде. В дополнение, впоследствии КС отменил эти решения, а Лупашко отказался от должности судьи. Последнего, по словам генпрокурора, не в чем обвинять, потому что он сам не совершил никаких незаконных действий и на должность его назначили депутаты.

Стояногло отметил также, что по закону депутатов невозможно привлечь к ответственности за то, как они голосуют, и мнения, которые они выражают в парламенте и за его пределами.

Напомним, депутаты парламента Молдовы на заседании 23 апреля приняли проект постановления парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Майи Санду. Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция "Шор" и экс-демократы).

После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, она была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

Вечером того же дня Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламентского большинства, которым депутаты отменили указ о назначении Домники Маноле судьей КС.

24 апреля два депутата от партии Санду обратились в Генпрокуратуру с требованием расследовать попытку узурпации власти, которая произошла 23 апреля.

В настоящее время КС фактически уже сделал те шаги, которым пытались предотвратить Додон и его союзники голосованием за замену судьи, открыв путь для досрочных парламентских выборов.