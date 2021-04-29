У Латвії ресторанам за тиждень дозволять відкрити літні майданчики

У Латвії ресторани з 7 травня зможуть приймати клієнтів на літніх майданчиках, дотримуючись карантинних заходів безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Сейм схвалив необхідні зміни до законодавства попри те, що уряд вирішив не послаблювати чинні обмеження до 11 травня. Прем’єр Криш’яніс Каріньш розкритикував рішення парламенту, заявивши, що Сейм "живе своїм життям у своєму інфопросторі".

Проте залежно від епідемічної ситуації Кабмін зможе тимчасово забороняти роботу літніх майданчиків.

Згідно з вимогами, столики повинні будуть стояти на відстані не менше 2 метрів один від одного, а за одним столом дозволено буде збирати компанію не більш ніж з 4 осіб.

Роботу таких закладів як перукарні та манікюрні салони в країні дозволили ще з початку весни.

Щоденний приріст заражень після найвищих показників у грудні-січні дещо знизився, але останніми місяцями ситуація майже не змінюється.