В Латвии ресторанам через неделю позволят открыть летние площадки

В Латвии рестораны с 7 мая смогут принимать клиентов на летних площадках, соблюдая карантинные меры безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Сейм одобрил необходимые изменения в законодательство несмотря на то, что правительство решило не ослаблять действующие ограничения до 11 мая. Премьер Кришьянис Кариньш раскритиковал решение парламента, заявив, что Сейм "живет своей жизнью в своем инфопространстве".

Однако в зависимости от эпидемической ситуации Кабмин сможет временно запрещать работу летних площадок.

Согласно требованиям, столики должны будут стоять на расстоянии не менее 2 метров друг от друга, а за столом разрешено будет собирать компанию не более чем из 4 человек.

Работу таких заведений как парикмахерские и маникюрные салоны в стране позволили еще с начала весны.

Ежедневный прирост заражений после высоких показателей в декабре-январе несколько снизился, но в последние месяцы ситуация почти не меняется.