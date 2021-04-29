В Англии прирост больных коронавирусом - самый низкий за 8 месяцев

В Англии прирост больных коронавирусом по итогам предыдущей недели упал до уровня начала сентября 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

По данным органов здравоохранения, за неделю до 21 апреля в Англии положительный тест на коронавирус оказался у 16 776 человек.

Это на 9% меньше, чем за неделю до того, и меньше с начала осени. Последний раз такие показатели наблюдали за неделю до 2 сентября 2020 года.

Тогда как во всех странах с конца зимы началась новая волна эпидемии, в Британии после пика заражений в декабре-январе ежедневный прирост больных продолжает спадать. В течение апреля показатели в целом по стране обычно колебались между 2-3 тысячами случаев в сутки.

Напомним, в Британии уже 25% взрослого населения получили прививки от COVID-19 обеими дозами, а первой дозой вакцинированы более половины взрослых.

В Северной Ирландии регистрацию на прививку открыли уже для группы в возрасте 35+.