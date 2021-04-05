Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Франції почали розслідування проти ресторанів, куди ходять міністри у карантин

Президентка Молдови відреагувала на викрадення скандального судді Чауса

На виборах у Болгарії лідирує партія чинного прем’єра

Німецький лікар на Майорці за 80 євро видавав туристам негативні тести на Covid-19






Загострення на Донбасі: Кулеба візьме участь у засіданні глав МЗС країн ЄС

Понеділок, 5 квітня 2021, 08:16

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель запросив главу МЗС Дмитра Кулебу взяти участь у наступному засіданні глав МЗС країн ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter за результатами розмови з Боррелем.

"Ключова тема розмови з Жозепом Боррелем — загострення Росією безпекової ситуації. "ЄС із вами" — так глава дипломатії ЄС запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та запросив мене взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня" - написав він.

"Розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ми з серйозним занепокоєнням стежимо за російською військовою діяльністю навколо України. Підтримка Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України непохитна. Подальші обговорення з Дмитром Кулебою та міністрами закордонних справ ЄС будуть на наступному засіданні Ради закордонних справ" - заявив у свою чергу Боррель.

Як повідомлялося, глава МЗС України Дмитро Кулеба у суботу в телефонній розмові з діючою керівницею ОБСЄ главою МЗС Швеції Анн Лінде обговорив загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму і нарощування військ РФ поблизу кордонів України.

Нагадаємо, на тлі напруження на Сході України президент США Джо Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

У Європарламенті закликали Росію припинити військові провокації і залякування України.

Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кулеба Боррель Донбас та ОРДЛО
powered by lun.ua