Загострення на Донбасі: Кулеба візьме участь у засіданні глав МЗС країн ЄС

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель запросив главу МЗС Дмитра Кулебу взяти участь у наступному засіданні глав МЗС країн ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter за результатами розмови з Боррелем.

"Ключова тема розмови з Жозепом Боррелем — загострення Росією безпекової ситуації. "ЄС із вами" — так глава дипломатії ЄС запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та запросив мене взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня" - написав він.

Ключова тема розмови з @JosepBorrellF — загострення Росією безпекової ситуації. «ЄС із вами» — так Глава дипломатії ЄС запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та запросив мене взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2021

"Розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ми з серйозним занепокоєнням стежимо за російською військовою діяльністю навколо України. Підтримка Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України непохитна. Подальші обговорення з Дмитром Кулебою та міністрами закордонних справ ЄС будуть на наступному засіданні Ради закордонних справ" - заявив у свою чергу Боррель.

Як повідомлялося, глава МЗС України Дмитро Кулеба у суботу в телефонній розмові з діючою керівницею ОБСЄ главою МЗС Швеції Анн Лінде обговорив загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму і нарощування військ РФ поблизу кордонів України.

Нагадаємо, на тлі напруження на Сході України президент США Джо Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

У Європарламенті закликали Росію припинити військові провокації і залякування України.

Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.