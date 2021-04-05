Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Во Франции начали расследование против ресторанов, куда ходят министры в карантин

Президент Молдовы отреагировала на похищение скандального судьи Чауса

На выборах в Болгарии лидирует партия действующего премьера

Немецкий врач на Майорке за 80 евро выдавал туристам отрицательные тесты на Covid-19






Обострение на Донбассе: Кулеба примет участие в заседании глав МИД стран ЕС

Понедельник, 5 апреля 2021, 08:16

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил главу МИД Дмитрия Кулебу принять участие в следующем заседании глав МИД стран ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter по результатам разговора с Боррелем.

"Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем - обострение Россией ситуации безопасности. "ЕС с вами" - так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апрелю "- написал он.

"Разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Мы с серьезным беспокойством следим за российской военной деятельностью вокруг Украины. Поддержка Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины непреклонна. Дальнейшие обсуждения с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС будут на следующем заседании Совета иностранных дел ", - заявил в свою очередь Боррель.

Как сообщалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в субботу в телефонном разговоре с действующей руководительницей ОБСЕ главой МИД Швеции Анн Линде обсудил обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе и в Крыму и наращивание войск РФ вблизи границ Украины.

Напомним, на фоне напряженности на Востоке Украины президент США Джо Байден 2 апреля провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Европарламенте призвали Россию прекратить военные провокации и запугивание Украины.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и накопления российских войск у украинских границ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кулеба Боррель Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua