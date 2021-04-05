Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В ЄС спрогнозували, коли можливе досягнення колективного імунітету проти COVID-19

Викраденого суддю Чауса вивезли в Україну, одного з нападників затримали - МВС Молдови

У Франції почали розслідування проти ресторанів, куди ходять міністри у карантин

Президентка Молдови відреагувала на викрадення скандального судді Чауса






У Шотландії після карантину відкривають перукарні й частину магазинів

Понеділок, 5 квітня 2021, 16:18

У Шотландії почався наступний етап виходу з жорсткого карантину, що передбачає відкриття перукарень, магазинів з товарами для дому та садових центрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Перукарні перший час зможуть працювати тільки за попереднім записом.

Читайте також
У Британії першу дозу вакцини отримали 31 млн осіб, дві дози - 5 млн

Також можуть відновити роботу пункти виготовлення ключів, ремонту техніки та приладів. 

Крім того, відновлюють можливість забирати замовлені товари самовивозом, що було майже повністю заборонено.  

Водночас, поки зберігаються обмеження на поїздки за межі свого муніципалітету без важливих причин. 

Наступний етап послаблення карантину у Шотландії очікується 19 квітня: цього дня усі учні повернуться до навчання у класах після великодніх канікул. 

Найбільші послаблення очікують 26 квітня - планується відкриття більшості магазинів, ресторанів і пабів, спортзалів та інших центрів дозвілля, а також скасування обмежень на пересування між муніципалітетами.

Нагадаємо, на території Сполученого Королівства обмеження у різних його частинах можуть відрізнятися, як і графік виходу з карантину. В Англії повернення до класів почалося ще 8 березня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua