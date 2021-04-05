У Шотландії після карантину відкривають перукарні й частину магазинів

У Шотландії почався наступний етап виходу з жорсткого карантину, що передбачає відкриття перукарень, магазинів з товарами для дому та садових центрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Перукарні перший час зможуть працювати тільки за попереднім записом.

Також можуть відновити роботу пункти виготовлення ключів, ремонту техніки та приладів.

Крім того, відновлюють можливість забирати замовлені товари самовивозом, що було майже повністю заборонено.

Водночас, поки зберігаються обмеження на поїздки за межі свого муніципалітету без важливих причин.

Наступний етап послаблення карантину у Шотландії очікується 19 квітня: цього дня усі учні повернуться до навчання у класах після великодніх канікул.

Найбільші послаблення очікують 26 квітня - планується відкриття більшості магазинів, ресторанів і пабів, спортзалів та інших центрів дозвілля, а також скасування обмежень на пересування між муніципалітетами.

Нагадаємо, на території Сполученого Королівства обмеження у різних його частинах можуть відрізнятися, як і графік виходу з карантину. В Англії повернення до класів почалося ще 8 березня.