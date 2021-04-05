В Шотландии после карантина открывают парикмахерские и часть магазинов
В Шотландии начался следующий этап выхода из жесткого карантина, который предусматривает открытие парикмахерских, магазинов с товарами для дома и садовых центров.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Парикмахерские первое время смогут работать только по предварительной записи.
Также могут возобновить работу пункты изготовления ключей, ремонта техники и приборов.
Кроме того, возвращают возможность забирать заказанные онлайн товары самовывозом, что в последние месяцы было почти полностью запрещено.
В то же время, пока сохраняются ограничения на поездки за пределы своего муниципалитета без важных причин.
Следующий этап ослабления карантина в Шотландии ожидается 19 апреля: в этот день все ученики вернутся к учебе в классах после пасхальных каникул.
Самые существенные послабления ожидают 26 апреля - планируется открытие большинства магазинов, ресторанов и пабов, спортзалов и других центров досуга, а также отмена ограничений на передвижение между муниципалитетами.
Напомним, на территории Соединенного Королевства ограничения в различных его частях могут отличаться, как и график выхода из карантина. В Англии возвращение школьников в классы началось еще 8 марта.