В Шотландии после карантина открывают парикмахерские и часть магазинов

В Шотландии начался следующий этап выхода из жесткого карантина, который предусматривает открытие парикмахерских, магазинов с товарами для дома и садовых центров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Парикмахерские первое время смогут работать только по предварительной записи.

Также могут возобновить работу пункты изготовления ключей, ремонта техники и приборов.

Кроме того, возвращают возможность забирать заказанные онлайн товары самовывозом, что в последние месяцы было почти полностью запрещено.

В то же время, пока сохраняются ограничения на поездки за пределы своего муниципалитета без важных причин.

Следующий этап ослабления карантина в Шотландии ожидается 19 апреля: в этот день все ученики вернутся к учебе в классах после пасхальных каникул.

Самые существенные послабления ожидают 26 апреля - планируется открытие большинства магазинов, ресторанов и пабов, спортзалов и других центров досуга, а также отмена ограничений на передвижение между муниципалитетами.

Напомним, на территории Соединенного Королевства ограничения в различных его частях могут отличаться, как и график выхода из карантина. В Англии возвращение школьников в классы началось еще 8 марта.