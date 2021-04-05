Партія Додона звинуватила Санду у причетності до викрадення судді Чауса

Партія соціалістів Молдови звинуватили Службу інформації і безпеки, а також президентку Маю Санду в тому, що вони знали про викрадення українського судді Миколи Чауса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.

На наступному засіданні парламенту соціалісти запропонують створити комісію, яка займеться розслідуванням викрадення та вивезення з Молдови українського судді Миколи Чауса, який втік в 2016 році з України в Молдову.

"Соціалісти запропонують створити слідчу комісію для з'ясування всіх обставин того, як стало можливо, щоб серед білого дня в центрі столиці викрали іноземного громадянина", - заявив на пресконференції депутат від ПСРМ Григорій Новак.

Він заявив, що соціалістів не цікавлять "моральні аспекти" Чауса, натомість цікавить те, як його викрали, та як викрадачі змогли покинути країну.

У адміністрації президента Молдови поки що не прокоментували звинувачення соціалістів.

Водночас Служба інформації і безпеки раніше спростувала інформацію про те, що відомство знало про факт викрадення Чауса і було причетне до цього.

Нагадаємо, кілька днів тому група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. Про це розповів адвокат Чауса Юліан Балан. Інформацію підтвердили в столичній поліції.

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Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.

За даними МВС Молдови, Чауса вивезли в Україну, одного з нападників затримали.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі $150 тис. Кошти суддя сховав у скляних банках, які закопав у дворі власного дому. Однак Чаус скористався суддівською недоторканністю та уникнув арешту, а потім втік з України до Молдови і здався молдовським правоохоронцям, попросивши притулку. Молдовські журналісти-розслідувачі стверджують, що втеча відбулася за сприяння тодішнього керівництва України.

У березні молдовські медіа повідомляли, що Молдова остаточно відмовила йому у притулку, однак ця інформація виявилася хибною – зараз триває ще одна стадія оскарження, яка, як очікується, буде останньою.