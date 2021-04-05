Партия Додона обвинила Санду в причастности к похищению судьи Чауса
Партия социалистов Молдовы обвинили Службу информации и безопасности, а также президента Майю Санду в том, что они знали о похищении украинского судьи Николая Чауса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NewsMaker.
На следующем заседании парламента социалисты предложат создать комиссию, которая займется расследованием похищения и вывоза из Молдовы украинского судьи Николая Чауса, бежавшего в 2016 году из Украины.
"Социалисты предложат создать следственную комиссию для выяснения всех обстоятельств, как стало возможно, чтобы среди бела дня в центре столицы похитили иностранного гражданина", - заявил на пресс-конференции депутат от ПСРМ Григорий Новак.
Он заявил, что социалистов не интересуют "моральные аспекты" Чауса, зато интересует то, как его похитили и как похитители смогли покинуть страну.
В администрации президента Молдовы пока не прокомментировали обвинения социалистов.
В то же время Служба информации и безопасности ранее опровергла информацию о том, что ведомство знало о факте похищения Чауса и было причастно к этому.
Напомним, несколько дней назад группа неизвестных вооруженных мужчин похитила судью в центре Кишинева. Об этом рассказал адвокат Чауса Юлиан Балан. Информацию подтвердили в столичной полиции.
Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.
Как известно, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Средства судья спрятал в стеклянных банках, которые закопал во дворе собственного дома. Однако Чаус воспользовался судейской неприкосновенностью и избежал ареста, а затем сбежал из Украины в Молдову и сдался молдовским правоохранителям, попросив убежища. Молдовские журналисты-расследователи утверждают, что побег произошел при содействии тогдашнего руководства Украины.
В марте молдовские СМИ сообщали, что Молдова отказала ему в убежище, однако эта информация оказалась неверной - сейчас идет еще одна стадия обжалования, которая, как ожидается, будет последней.