Німеччина: наступник Меркель закликав до жорсткого локдауну

Новий лідер "Християнського демократичного союзу" та прем’єр Північного Рейну-Вестфалії Армін Лашет висловився за жорсткі карантинні обмеження у Німеччині, щоб спинити нову хвилю епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У коментарі ЗМІ під час поїздки до вакцинаційного центру в Аахені Армін Лашет заявив, що Німеччина має зберігати жорсткі обмеження до часу, коли почне відчуватися вплив кампанії вакцинації.

Читайте також У кіно з негативним тестом: одна із земель Німеччини послабить більшість обмежень

"Ми вже дуже близько до мети. І на ці останні кілька метрів нам потрібні додаткові зусилля, і саме до цього я зараз закликаю", - сказав він.

На його думку, в країні потрібно посилити обмеження на приватні контакти, чому може посприяти нічна комендантська година, та перевести ще більше людей на дистанційну роботу.

Він висловився за те, щоб наступну зустріч прем’єрів і федерального уряду, на якій мають обговорювати епідемічну ситуацію та наступні рішення, перенесли з 12 квітня на поточний тиждень.

За словами міністра охорони здоров’я Єнса Шпана, що до початку травня щеплення від коронавірусу отримають вже 20% населення Німеччини.

Перед цим заклики до жорсткого карантину лунали від прем’єра Баварії Маркуса Зедера, потенційного претендента на посаду канцлера Німеччини - і ймовірного конкурента Арміна Лашета.

Сам Армін Лашет зазнав критики з боку Ангели Меркель через те, що не поспішав із жорсткішими карантинними обмеженнями у своїй землі Північний Рейн-Вестфалія.