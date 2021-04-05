Германия: преемник Меркель призвал к жесткому локдауну
Новый лидер "Христианского демократического союза", премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет высказался за жесткие карантинные ограничения в Германии, чтобы остановить новую волну эпидемии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В комментарии СМИ во время поездки в прививочный центр в Аахене Армин Лашет заявил, что Германии стоит применить жесткие ограничения времени, когда начнет ощущаться влияние кампании вакцинации.
"Мы уже очень близко к цели. На эти последние несколько метров нам нужны дополнительные усилия, и именно к этому я сейчас призываю", - сказал он.
По его мнению, в стране нужно усилить ограничения на частные контакты, чему может помочь ночной комендантский час, и перевести еще больше людей на дистанционную работу.
Он высказался за то, чтобы следующую встречу премьеров и федерального правительства, на которой должны обсуждать эпидемическую ситуацию и следующие решения, перенесли с 12 апреля на текущую неделю.
По словам министра здравоохранения Йенса Шпана, что в начале мая прививки от коронавируса получат уже 20% населения Германии.
Перед этим призывы к жесткому карантину звучали от премьера Баварии Маркуса Зёдера, потенциального претендента на пост канцлера Германии - и вероятного конкурента Армина Лашета.
Сам Армин Лашет подвергся критике со стороны Ангелы Меркель из-за того, что не спешил с жесткими карантинными ограничениями в своей земле Северный Рейн-Вестфалия.