В Англії 12 квітня відновлять роботу паби, магазини і перукарні

З 12 квітня в Англії почнуть відновлювати роботу паби, магазини, спортзали, перукарні і інші об'єкти сфери послуг в рамках чергового етапу ослаблення коронавірусних обмежень.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За словами прем'єра, паби і ресторани, які обслуговують на відкритому повітрі, можуть знову відкритися, як і планувалося, наступного понеділка, разом з другорядними магазинами, тренажерними залами і перукарнями.

Зможуть відновити роботу спа-салони, зоопарки, тематичні парки, кінотеатри для автомобілів. Також будуть відкриті громадські будівлі, такі як бібліотеки та громадські центри.

Члени однієї родини можуть провести відпустку в Англії в окремому житлі. Можливі весілля за участю до 15 осіб. Кількість відвідувачів будинків престарілих також збільшиться до двох на одного жителя.

Виступаючи на Даунінг-стріт, прем'єр також сказав, що уряд "сподівається" на відновлення міжнародних поїздок на наступному етапі ослаблення карантину 17 травня, але застеріг від наслідків сплеску коронавірусу в інших частинах світу.

Кількість госпіталізацій і смертність в Британії різко знизилися. Навіть рівень інфікування, який, як попереджали деякі експерти, почне швидко рости після відкриття шкіл, продовжує знижуватися.

Нагадаємо, у Великій Британії 31 301 267 осіб отримали перше щеплення від COVID-19, причому 5 мільйонів вже отримали обидві дози, що є найшвидшим впровадженням вакцини в Європі.