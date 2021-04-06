В Англии 12 апреля возобновят работу пабы, магазины и парикмахерские

С 12 апреля в Англии начнут восстанавливать работу пабы, магазины, спортзалы, парикмахерские и другие объекты сферы услуг в рамках очередного этапа ослабления коронавирусных ограничений.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По словам премьера, пабы и рестораны, которые обслуживают на открытом воздухе, могут снова открыться, как и планировалось, в следующий понедельник, вместе с второстепенными магазинами, тренажерными залами и парикмахерскими.

Смогут возобновить работу спа-салоны, зоопарки, тематические парки, кинотеатры для автомобилей. Также будут открыты общественные здания, такие как библиотеки и общественные центры.

Члены одной семьи могут провести отпуск в Англии в отдельном жилье. Возможны свадьбы с участием до 15 человек. Количество посетителей домов престарелых также увеличится до двух на одного жителя.

Выступая на Даунинг-стрит, премьер также сказал, что правительство "надеется" на восстановление международных поездок на следующем этапе ослабление карантина 17 мая, но предостерег от последствий всплеска коронавируса в других частях мира.

Количество госпитализаций и смертность в Британии резко снизились. Даже уровень инфицирования, который, как предупреждали некоторые эксперты, начнет быстро расти после открытия школ, продолжает снижаться.

Напомним, в Великобритании 31 301 267 человек получили первую прививку от COVID-19, причем 5 миллионов уже получили обе дозы, что является самым быстрым внедрением вакцины в Европе.