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Голова представництва НАТО: реформа СБУ потрібна не західним партнерам, а самій Україні

Вівторок, 6 квітня 2021, 13:29

Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков розповів про очікування щодо реформи СБУ, наголосивши, що вона передусім потрібна народу України.

Про це він сказав в інтерв’ю проєкту ‘Kyiv Not Kiev’, пише "Європейська правда".

Вінніков наголосив, що реформа СБУ - це основна частина реформи системи безпеки, і нагадав, що в НАТО привітали ухвалення нового законопроєкту про службу безпеки України у першому читанні.

"Ми вважаємо, що парламент України зробив відмінну роботу при розробці цього законопроєкту. Звичайно, тепер багато роботи попереду: друге читання, ухвалення закону в цілому… А після цього буде найважче: його імплементація" - сказав він.

"Я вважаю, що ключовий аргумент для того, щоб переконати скептиків - це те, що ця реформа потрібна не західним партнерам України, а найбільше потрібна самій Україні і її народу" - додав він.

Нагадаємо, 28 січня Верховна рада України ухвалила за основу нову редакцію закону про Службу безпеки України.

Реформа, у разі остаточного схвалення, передбачає перетворення СБУ з правоохоронного на  контррозвідувальний орган. Зокрема, СБУ позбудеться повноважень у сфері економіки та боротьби з корупцією, а після 2024 року – якщо ця норма не буде змінена під час другого читання - повністю позбудеться функцій досудового слідства.

Також передбачені суттєве скорочення чисельності служби та її демілітаризація – співробітники більшості підрозділів матимуть не військові, а спеціальні звання.

Реформування Служби безпеки України є одним з критеріїв зближення України до НАТО.

Детальніше про ухвалені зміни - у публікації: Реформа попри опір: як має змінитися Служба безпеки України.

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