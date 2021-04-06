Глава представительства НАТО: реформа СБУ нужна не западным партнерам, а самой Украине

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников рассказал об ожиданиях от реформы СБУ, отметив, что она прежде всего нужна народу Украины.

Об этом он сказал в интервью проекту "Kyiv Not Kiev", пишет "Европейская правда".

Винников подчеркнул, что реформа СБУ - это основная часть реформы системы безопасности, и напомнил, что в НАТО приветствовали принятие нового законопроекта о службе безопасности Украины в первом чтении.

"Мы считаем, что парламент Украины сделал отличную работу при разработке этого законопроекта. Конечно, теперь много работы впереди: второе чтение, принятие закона в целом... А после этого будет самое сложное: его имплементация", - сказал он.

"Я считаю, что ключевой аргумент для того, чтобы убедить скептиков - это то, что эта реформа нужна не западным партнерам Украины, а больше всего нужна самой Украине и ее народу", - добавил он.

Напомним, 28 января Верховная рада приняла за основу новую редакцию закона о Службе безопасности Украины.

Реформа, в случае окончательного одобрения, предусматривает превращение СБУ из правоохранительного в контрразведывательный орган. В частности, СБУ лишится полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией, а после 2024 года - если эта норма не будет изменена во время второго чтения - полностью лишится функций досудебного следствия.

Также предусмотрены существенное сокращение численности службы и ее демилитаризация - сотрудники большинства подразделений будут носить не военные, а специальные звания.

Реформирование Службы безопасности Украины является одним из критериев сближения Украины в НАТО.

Подробнее о принятых изменениях - в публикации: Реформа несмотря на сопротивление: как должна измениться Служба безопасности Украины