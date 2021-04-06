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Президент Сербії щепився від коронавірусу китайською вакциною

Вівторок, 6 квітня 2021, 14:10

Президент Сербії Александар Вучич перед камерами отримав щеплення від коронавірусу китайською вакциною компанії Sinofarm.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Його вакцинували першою дозою у вівторок 6 квітня в лікарні у селі Рудна Глава, поруч з містом Майданпек на сході країни.

 

Він раніше заявив про намір зумисно вакцинуватися в якомусь невеликому місті або селі, щоб популяризувати щеплення серед мешканців. 

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Сербія - одна з країн Європи з найшвидшою кампанією вакцинації від коронавірусу. В країні використовують вакцини китайської компанії Sinopharm, російську вакцину Супутник V, а також затверджені у ЄС Pfizer/BioNTech і AstraZeneca.

На кінець березня з 7 мільйонів населення першу дозу вакцини отримали понад 2 млн.  

Вакцинацію почали також у таборах біженців.

Наприкінці лютого-початку березня у Сербії теж почала зростати кількість заражень коронавірусом. Найвищі показники становлять понад 5 тисяч випадків за добу, тоді як восени це було майже 8 тисяч. 

З середини березня в країні запровадили жорсткий локдаун.

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Сербія Коронавірус
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