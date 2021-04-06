Президент Сербии привился от коронавируса китайской вакциной

Президент Сербии Александар Вучич перед камерами получил прививку от коронавируса китайской вакциной компании Sinofarm.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Его вакцинировали первой дозой во вторник 6 апреля в больнице в селе Рудная Глава, рядом с городом Майданпек на востоке страны.

Он ранее заявил о намерении вакцинироваться в небольшом городе или селе, чтобы популяризировать прививку среди жителей.

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Сербия - одна из стран Европы с самой быстрой кампанией вакцинации от коронавируса. В стране используют вакцины китайской компании Sinopharm, российскую "Спутник V", а также утвержденные в ЕС Pfizer / BioNTech и AstraZeneca.

На конец марта с 7 миллионов населения первую дозу вакцины получили более 2 млн.

Вакцинацию начали также в лагерях беженцев.

В конце февраля-начале марта в Сербии тоже начало расти количество заражений коронавирусом. Самые высокие показатели составляют более 5000 случаев в сутки, тогда как во время осенней волны эпидемии регистрировали почти по 8000 заражений.

С середины марта в стране ввели жесткий локдаун.