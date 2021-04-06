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РНБО готує рішення про ключові заходи на шляху України до НАТО

Вівторок, 6 квітня 2021, 15:31

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила про підготовку рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про ключові заходи на шляху інтеграції України в НАТО.

Про це Стефанішина сказала під час онлайн-конференції 6 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс".

"Зараз готується спеціальне рішення Ради національної безпеки і оборони, пов'язане з визначенням ключових заходів, необхідних для посилення наших євроатлантичних прагнень і посилення нашої внутрішньої роботи в цьому напрямі", - сказала віцепрем'єрка.

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За її словами, одним з елементів цього рішення буде формування загалом національної системи переходу на стандарти НАТО.

"Адже йдеться не лише про питання, які належать до Міністерства оборони. Це питання і безпеки інформації, і служб внутрішньої безпеки, інших структур, загалом сектору безпеки та оборони, які стосуються або відповідальні за впровадження стандартів НАТО", - сказала  Стефанішина.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у розмові з генсеком НАТО 6 квітня заявив, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.

У Кремлі у відповідь заявили, що вступ України до НАТО їй не допоможе.

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Стефанішина Альянс
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