Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила о подготовке решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о ключевых мерах на пути интеграции Украины в НАТО.

Об этом Стефанишина сказала во время онлайн-конференции 6 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления нашей внутренней работы в этом направлении", - сказала вице-премьер.

По ее словам, одним из элементов этого решения будет формирование в целом национальной системы перехода на стандарты НАТО.

"Ведь речь идет не только о вопросах, относящихся к Министерству обороны. Этот вопрос и безопасности информации, и служб внутренней безопасности, других структур, в общем сектора безопасности и обороны, которые касаются или ответственные за внедрение стандартов НАТО", - сказала Стефанишина.

Напомним, президент Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО 6 апреля заявил, что присоединение к Альянсу для Украины является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе.

В Кремле в ответ заявили, что вступление Украины в НАТО ей не поможет.