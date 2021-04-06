Прем’єр Британії прагне спростити режим тестування для авіаперельотів

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок заявив, що хоче, аби режим тестування для здійснення міжнародних поїздок був простим і дешевим, натякнувши, що розглядає використання швидких тестів після критики з боку авіаційної галузі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Глава британської авіакомпанії EasyJet Йоган Лундгрен розкритикував плани уряду щодо відновлення подорожей, поставивши під сумнів роль тестування.

Відповідаючи на питання про те, чи можуть швидкі тести на коронавірус замінити ПЛР-тести у вимогах для мандрівників, Джонсон сказав, що хотів би спростити умови для мандрівок.

"Я дійсно думаю, що ми хочемо спростити завдання, наскільки це можливо... Бос EasyJet правий, зосереджуючи увагу на цьому, ми подивимося, що ми можемо зробити, щоб зробити речі максимально гнучкими і доступними", - сказав Джонсон.

"Я дійсно хочу, щоб міжнародні подорожі знову відновилися. Ми повинні бути реалістами ... ми не можемо зробити це відразу", - додав Джонсон.

Нагадаємо, у Великій Британії 31 301 267 осіб отримали перше щеплення від COVID-19, причому 5 мільйонів вже отримали обидві дози, що є найшвидшим впровадженням вакцини в Європі.

З 12 квітня в Англії почнуть відновлювати роботу паби, магазини, спортзали, перукарні і інші об'єкти сфери послуг в рамках чергового етапу ослаблення коронавірусних обмежень.

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