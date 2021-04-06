Премьер Британии стремится упростить режим тестирования для авиаперелетов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил, что хочет, чтобы режим тестирования для осуществления международных поездок был простым и дешевым, намекнув, что рассматривает использование быстрых тестов после критики со стороны авиационной отрасли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Глава британской авиакомпании EasyJet Иоганн Лундгрен раскритиковал планы правительства по восстановлению путешествий, поставив под сомнение роль тестирования.

Отвечая на вопрос о том, могут ли быстрые тесты на коронавирус заменить ПЦР-тесты в требованиях для путешественников, Джонсон сказал, что хотел бы упростить условия для путешествий.

"Я действительно думаю, что мы хотим упростить задачу, насколько это возможно... Босс EasyJet прав, сосредоточивая внимание на этом, мы посмотрим, что мы можем сделать, чтобы сделать вещи максимально гибкими и доступными", - сказал Джонсон.

"Я действительно хочу, чтобы международные путешествия снова возобновились. Мы должны быть реалистами... мы не можем сделать это сразу", - добавил Джонсон.

Напомним, в Великобритании более 31 млн человек получили первую прививку от COVID-19, причем 5 млн уже получили обе дозы, что является самым быстрым внедрением вакцины в Европе.

С 12 апреля в Англии начнут восстанавливать работу пабы, магазины, спортзалы, парикмахерские и другие объекты сферы услуг в рамках очередного этапа ослабления коронавирусных ограничений.

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