Дания ввела COVID-сертификаты для посещения общественных мест
Дания начала вводить новый Covid-сертификат для посещения общественных мест, став одной из первых стран, которая пошла на такой шаг.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
"Корона-пропуск" подтверждает, что человек получил прививку или отрицательный результат теста за предыдущие 72 часа, или имел положительный тест на протяжении от двух до двенадцати недель до этого, получив временный иммунитет к вирусу.
Сертификат можно использовать через смартфон в специальном приложении, но он доступен и в бумажной форме и все еще находится в стадии разработки, окончательная версия запланирована на май.
Дания является одной из первых европейских стран, которая ввела такую программу, тогда как Европейская комиссия готовит цифровой "зеленый" пропуск, чтобы позволить беспрепятственный проезд по Шенгенской зоне.
Датский сертификат предоставляет доступ в парикмахерские, салоны красоты, тату-салоны и автошколы. На путешествия он пока не распространяется.
Он также будет обязательным для обслуживания ресторанов на открытом воздухе, которые открылись 6 апреля, а затем для обслуживания в помещении, в музеях, театрах и кинотеатрах, которые должны открыться 6 мая.
Датские власти заявили, что сертификат является временной мерой, однако он будет нужен до тех пор, пока всему населению не будет предложена вакцинация, что, по прогнозам, произойдет в течение лета.
По данным Министерства юстиции, предприятия, которые не проверяют посетителей, имеющих "корона-пропуск", рискуют получить минимальный штраф в размере 400 евро и до 6000 евро в случае повторного правонарушения.
Лица, которые будут пытаться пройти без пропуска, рискуют получить штраф в размере около 330 евро.
Около 7% из 5,8 миллиона жителей скандинавской страны были полностью привиты, а 13,3% получили хотя бы одну дозу.
Однако распространение вакцины, которое началось быстрее, чем где-либо в Европе, замедлился, поскольку использование вакцины AstraZeneca приостановили в Дании до последующих оценок потенциальных побочных эффектов.