Дания ввела COVID-сертификаты для посещения общественных мест

Дания начала вводить новый Covid-сертификат для посещения общественных мест, став одной из первых стран, которая пошла на такой шаг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Корона-пропуск" подтверждает, что человек получил прививку или отрицательный результат теста за предыдущие 72 часа, или имел положительный тест на протяжении от двух до двенадцати недель до этого, получив временный иммунитет к вирусу.

Сертификат можно использовать через смартфон в специальном приложении, но он доступен и в бумажной форме и все еще находится в стадии разработки, окончательная версия запланирована на май.

Дания является одной из первых европейских стран, которая ввела такую ​​программу, тогда как Европейская комиссия готовит цифровой "зеленый" пропуск, чтобы позволить беспрепятственный проезд по Шенгенской зоне.

Датский сертификат предоставляет доступ в парикмахерские, салоны красоты, тату-салоны и автошколы. На путешествия он пока не распространяется.

Он также будет обязательным для обслуживания ресторанов на открытом воздухе, которые открылись 6 апреля, а затем для обслуживания в помещении, в музеях, театрах и кинотеатрах, которые должны открыться 6 мая.

Датские власти заявили, что сертификат является временной мерой, однако он будет нужен до тех пор, пока всему населению не будет предложена вакцинация, что, по прогнозам, произойдет в течение лета.

По данным Министерства юстиции, предприятия, которые не проверяют посетителей, имеющих "корона-пропуск", рискуют получить минимальный штраф в размере 400 евро и до 6000 евро в случае повторного правонарушения.

Лица, которые будут пытаться пройти без пропуска, рискуют получить штраф в размере около 330 евро.

Около 7% из 5,8 миллиона жителей скандинавской страны были полностью привиты, а 13,3% получили хотя бы одну дозу.

Однако распространение вакцины, которое началось быстрее, чем где-либо в Европе, замедлился, поскольку использование вакцины AstraZeneca приостановили в Дании до последующих оценок потенциальных побочных эффектов.