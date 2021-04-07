Чехія висловила тверду підтримку України на тлі ескалації РФ

Міністерство закордонних справ Чехії заявило про тверду підтримку України на тлі останньої напруженості, яку створює Росія на Донбасі та біля українських кордонів.

Заяву чеське МЗС опублікувало у середу в своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Ми з занепокоєнням спостерігаємо за ескалацією напруженості і порушеннями режиму припинення вогню на Сході України, а також за посиленням російської риторики і нарощуванням військової потужності навколо українських кордонів", - йдеться у заяві чеського МЗС.

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"Чеська Республіка твердо підтримує наших українських друзів, ми повністю віддані суверенітету і територіальній цілісності України", - додали чеські дипломати.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про занепокоєність нарощуванням російської військової присутності біля українського кордону.