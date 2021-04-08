Шпигунський скандал в Італії: заарештований офіцер мав обмежений доступ до секретів НАТО

Заарештований за шпигунство на користь Росії італійський військовослужбовець Вальтер Біот мав обмежений доступ до секретної інформації про діяльність НАТО.

Про це заявив міністр оборони Лоренцо Гуеріні на засіданні парламентського комітету з оборони, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"Офіцер обіймав посаду, яка дозволяла йому переглядати секретні матеріали, але його обов'язки, які не включали командну або управлінську діяльність, дозволяли йому отримати доступ до оціночних документів і рекомендацій, але не до керівництва операціями або деталей національних можливостей і можливостей НАТО", - сказав Гуеріні.

Він зазначив, що Міноборони поки не мало доступу до матеріалів справи і не може оцінити ступінь секретності документів, переданих Біотом співробітнику російського посольства.

Нагадаємо, 1 квітня співробітники сил безпеки Італії затримали італійського та російського військовослужбовців в рамках розслідування справи про шпигунство.

Арешти були проведені відразу після таємної зустрічі двох військовослужбовців. Обох заарештували на місці злочину після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму.

Російського військового видворили з Італії, оскільки він має дипломатичний статус.

Біот одружений і у нього четверо дітей. Один з них має серйозні проблеми зі здоров'ям і потребує постійного і дорогого догляду. Можливо, це стало причиною, з якої офіцер вирішив продавати інформацію.