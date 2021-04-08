Шпионский скандал в Италии: арестованный офицер имел ограниченный доступ к секретам НАТО

Арестованный за шпионаж в пользу России итальянский военнослужащий Вальтер Биот имел ограниченный доступ к секретной информации о деятельности НАТО.

Об этом заявил министр обороны Лоренцо Гуэрини на заседании парламентского комитета по обороне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"Офицер занимал должность, которая позволяла ему просматривать секретные материалы, но его обязанности, не включавшие командную или управленческую деятельность, позволяли ему получить доступ к оценочным документам и рекомендациям, но не к руководству операциями или деталям национальных возможностей и возможностей НАТО", - сказал Гуэрини.

Он отметил, что Минобороны пока не получило доступа к материалам дела и не может оценить степень секретности документов, переданных Биотом сотруднику российского посольства.

Напомним, 1 апреля сотрудники сил безопасности Италии задержали итальянского и российского военнослужащих в рамках расследования дела о шпионаже.

Аресты были проведены сразу после тайной встречи двух военнослужащих. Обоих арестовали на месте преступления после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.

Российского военного выдворили из Италии, поскольку он имеет дипломатический статус.

Биот женат и у него четверо детей. Один из них имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном и дорогостоящем уходе. Возможно, это стало причиной, по которой офицер решил продавать информацию.