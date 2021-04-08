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У Молдові скасували коронавірусну заборону на прогулянки в парках

Четвер, 8 квітня 2021, 15:18

У Молдові скасували заборону на прогулянки у парках і лісах, яка спершу передбачалася на час дії надзвичайного стану.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, таке рішення ухвалила Нацкомісія з надзвичайних ситуацій.

"Перепрошуємо за деякі спантеличуючі обмеження. Заборону на прогулянки у парках, лісах та зонах відпочинку скасовано", - сказав в.о. прем’єр-міністра Ауреліу Чокой. 

Тепер прогулянки у зелених зонах будуть дозволені, але компаніями не більше трьох осіб, якщо це не члени однієї родини.

Нагадаємо, Молдова через погіршення ситуації з коронавірусом запровадила надзвичайний стан з 1 квітня до 30 травня. 

Окрім протиепідемічних заходів, це означає неможливість проведення виборів. 

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що вважає запровадження надзвичайного стану у Молдові спробою запобігти розпуску парламенту і достроковим виборам.

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