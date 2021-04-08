В Молдове отменили коронавирусный запрет на прогулки в парках

В Молдове отменили запрет на прогулки в парках и лесах, который сначала предполагался на время действия чрезвычайного положения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, такое решение приняла Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Приносим извинения за некоторые озадачивающие ограничения. Запрет на прогулки в парках, лесах и зонах отдыха отменен", - сказал и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой.

Теперь прогулки в зеленых зонах будут разрешены, но компаниями не более трех человек, если это не члены одной семьи.

Напомним, Молдова из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ввела чрезвычайное положение с 1 апреля до 30 мая.

Кроме противоэпидемических мероприятий, это означает невозможность проведения выборов.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что считает введение чрезвычайного положения в Молдове попыткой предотвратить роспуск парламента и досрочные выборы.