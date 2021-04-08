У Кремлі назвали наступну дату "нормандських" переговорів на рівні радників
Наступні переговори у "Нормандському форматі" на рівні радників заплановані на 19 квітня.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник глави адміністрації президента РФ Дмитрій Козак, який бере участь у нормандських переговорах у ролі політрадника.
"Переговори вже були ініційовані. У нас на 19 квітня Нормандський формат. Подивимося, як зміниться ситуація після цього обміну думками на найвищому рівні", - заявив він 8 квітня на зустрічі з експертами Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН.
На цій же зустрічі Козак заявив, що початок Києвом бойових дій на Донбасі може змусити Росію стати на захист своїх громадян і стати "початком кінця України".
Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. 8 квітня Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом на Схід України.
Тим часом у четвер президент РФ Владімір Путін у телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель звинуватив Київ у цілеспрямованому загостренні ситуації на лінії зіткнення на Донбасі.