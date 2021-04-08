В Кремле назвали следующую дату "нормандских" переговоров на уровне советников

Следующие переговоры в Нормандском формате на уровне советников запланированы на 19 апреля.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который участвует в нормандских переговорах в роли политсоветника.

"Переговоры уже были инициированы. У нас на 19 апреля Нормандский формат. Посмотрим, как изменится ситуация после этого обмена мнениями на самом высоком уровне", - заявил он 8 апреля на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений РАН.

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На этой же встрече Козак заявил, что начало Киевом боевых действий на Донбассе может заставить Россию встать на защиту своих граждан и стать "началом конца Украины".

Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. 8 апреля Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом на восток Украины.

Между тем в четверг президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обвинил Киев в целенаправленном обострении ситуации на линии соприкосновения на Донбассе.