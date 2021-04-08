США підтримують підхід України на тлі ескалації РФ - Держдеп

Сполучені Штати позитивно оцінюють стриману й відповідальну позицію, яку зберігає офіційний Київ на тлі нових викликів з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це заявив у четвер заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською Діловою радою (USUBC).

"Росія здійснює кроки, які посилюють стурбованість. Україна ж досі була стриманою та відповідальною, і ми закликаємо українських лідерів продовжувати цей підхід",- сказав представник Держдепартаменту США .

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Він висловив стурбованість США у зв’язку з ескалацією на сході України, накопиченням російських сил в окупованому Криму, в Брянській області, відправкою російських військових кораблів, у тому числі десантних, у Чорне море "нібито для навчань".

Крім того, представник Держдепартаменту зазначив, що занепокоєння викликає також агресивна дезінформаційна кампанія та заяви "рупорів Путіна" - його речника Пєскова та глави російського МЗС Лаврова.

Кент підтвердив позицію США на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також "прагнення українського народу приєднатися до західних громад, включаючи Європейський Союз та НАТО".

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.

У розмові з генсеком НАТО 6 квітня Зеленський заявив, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.