США поддерживают подход Украины на фоне эскалации РФ - Госдеп

Соединенные Штаты положительно оценивают сдержанную и ответственную позицию, которую сохраняет официальный Киев на фоне новых вызовов со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в четверг заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент во время онлайн-конференции, организованной Американо-украинском Деловым советом (USUBC).

"Россия предпринимает шаги, которые усиливают озабоченность. Украина же до сих пор была сдержанной и ответственной, и мы призываем украинских лидеров продолжать этот подход", - сказал представитель Госдепартамента США.

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Он выразил обеспокоенность США в связи с эскалацией на востоке Украины, накоплением российских сил в оккупированном Крыму, в Брянской области, отправкой российских военных кораблей, в том числе десантных, в Черное море "якобы для учений".

Кроме того, представитель Госдепартамента отметил, что беспокойство вызывает также агрессивная дезинформационная кампания и заявления "рупоров Путина" - его представителя Пескова и главы российского МИД Лаврова.

Кент подтвердил позицию США в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также "стремления украинского народа присоединиться к западным сообществам, включая Европейский Союз и НАТО".

Недавно президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

В разговоре с генсеком НАТО 6 апреля Зеленский заявил, что присоединение к Альянсу для Украины является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе.