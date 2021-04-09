Україна очікує підписання угоди про "відкрите небо" з ЄС у червні

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розраховує на підписання Угоди між Україною і ЄС про Спільний авіаційний простір у другій половині червня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті відомства.

"Процес підготовки до підписання Угоди про Спільний авіаційний простір з ЄС триває. Як для нас, так і для європейської сторони найскоріше укладення цієї угоди є одним із головних спільних завдань на сьогодні. Розраховуємо на її підписання вже у другій половині червня", - сказав Криклій.

За його словами, підписання угоди дозволить наблизити українських авіаперевізників до європейських, зняти монополію на окремі маршрути, встановлені двосторонніми договорами, та полегшити відкриття нових.

Криклій зазначив, що зі свого боку Україна виконала всі покладені на неї зобов’язання та формальності, необхідні для підписання угоди.

Нагадаємо, 8 квітня Європейська комісія схвалила оновлений проєкт рішення Ради ЄС про підписання Угоди між Україною, ЄС і його державами-членами про Спільний авіаційний простір, яка відома як угода про "відкрите небо".

Угода про спільний авіаційний простір з ЄС мала бути підписана 11 лютого, але початку лютого в офісі президента України заявили, що підписання зірвалося.

Ця угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

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