Кремль прокоментував відмову Словаччини від "Спутника V"

У Кремлі вважають, що ситуація навколо російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" в Словаччині ніяк не підриває довіру до препарату в Євросоюзі.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Це одна з кращих вакцин у світі, одна з найнадійніших і одна з найбільш високоефективних. Це ніяк не підриває довіру до нашої вакцині в ЄС", - сказав він.

Пєсков заявив, що в Словаччині склалася "малозрозуміла історія з лабораторією", яка тестувала партію вакцини.

"Якщо вакцина не потрібна в Словаччині, зрадіють багато і багато країн, які мають активні заявки на неї. Що називається, іншим країнам більше дістанеться", - додав він.

Нагадаємо, Російський фонд прямих інвестицій попросив Словаччину повернути передану їй партію вакцини "Спутник V" через "порушення контракту".

Напередодні словацька газета Denník N повідомила, що Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами досліджував партію "Спутника V", закуплену попереднім складом уряду, і дійшов до висновку, що вона не ідентична тій, яка отримала позитивний відгук в авторитетному медичному журналі The Lancet.

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

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