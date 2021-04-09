Кремль прокомментировал отказ Словакии от "Спутника V"

В Кремле считают, что ситуация вокруг российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Словакии никак не подрывает доверие к препарату в Евросоюзе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Это одна из лучших вакцин в мире, одна из самых надежных и одна из самых высокоэффективных. Это никак не подрывает доверие к нашей вакцине в ЕС", - сказал он.

Песков заявил, что в Словакии сложилась "малопонятная история с лабораторией", которая тестировала партию вакцины.

"Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие и многие страны, которые имеют активные заявки на нее. Что называется, другим странам больше достанется", - добавил он.

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть переданную ей партию вакцины "Спутник V" за "нарушение контракта".

Накануне словацкая газета Denník N сообщила, что Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал партию "Спутника V", закупленную предыдущим составом правительства, и пришел к выводу, что она не идентична той, которая получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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