Кулеба і глава МЗС Франції обговорили останню ескалацію Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у телефонній розмові з главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном обговорив останнє загострення напруженості на Сході України.

Про це у п’ятницю ввечері повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

Кулеба поінформував главу французької дипломатії про останні дії Російської Федерації, спрямовані на дестабілізацію безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

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"Міністр звернув увагу на загрозливе стягування російських військ до кордону нашої держави та посилення російської пропаганди, яка погрожує Україні війною. Він запевнив, що Україна не прагне війни та залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського конфлікту", - йдеться у повідомленні МЗС.

За словами міністерства, Ле Дріан зауважив, що Франція із занепокоєнням стежить за стягуванням військ РФ до кордонів України та на тимчасово окуповані території, та відзначив виважені та мудрі дії України у ситуації, що склалася.

Ле Дріан підтвердив, що французька сторона зацікавлена в тому, щоб Нормандський формат залишався дієвим і результативним, заявили в МЗС.

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"Нинішня ескалація містить загрозливий елемент, якого ми раніше не спостерігали. Йдеться про численні заяви офіційних російських посадовців, які ледь не щодня відкрито погрожують Україні війною та публічно розмірковують про знищення нашої держави. Ми розглядаємо їх як зізнання в агресивних намірах", - cказав Кулеба французькому колезі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Париж, де зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

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