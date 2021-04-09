Кулеба и глава МИД Франции обсудили последнюю эскалацию России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом обсудил последнее обострение напряженности на Востоке Украины.
Об этом в пятницу вечером сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".
Кулеба проинформировал главу французской дипломатии о последних действиях Российской Федерации, направленных на дестабилизацию ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины.
"Министр обратил внимание на угрожающее стягивание российских войск к границе нашего государства и усиление российской пропаганды, которая угрожает Украине войной. Он заверил, что Украина не хочет войны и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта", - говорится в сообщении МИД.
По словам министерства, Ле Дриан отметил, что Франция с беспокойством следит за стягиванием войск РФ к границам Украины и на временно оккупированных территориях, и отметил взвешенные и мудрые действия Украины в сложившейся ситуации.
Ле Дриан подтвердил, что французская сторона заинтересована в том, чтобы Нормандский формат оставался действенным и результативным, заявили в МИД.
"Нынешняя эскалация содержит угрожающий элемент, которого мы раньше не наблюдали. Речь идет о многочисленных заявлениях официальных российских чиновников, которые чуть ли не ежедневно открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства. Мы рассматриваем их как признание в агрессивных намерениях", - cказав Кулеба французскому коллеге.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Париж, где встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макрона.