"РФ выбрала конфронтацию": ЕС обещает ответить на последние российские санкции

ЕС решительно осудил последние санкции РФ против своих топ-чиновников и обещает на них ответить.

Об этом говорится в заявлении президентов Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента, сообщает "Европейская правда".

"Мы решительно осуждаем сегодняшнее решение российских властей запретить въезд на территорию России восьми гражданам Европейского союза. Сюда входят президент Европейского парламента Давид Сассоли, вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова, а также шесть должностных лиц государств-членов ЕС. Это действие является неприемлемым, не имеет никакого юридического обоснования и является абсолютно безосновательным. Оно нацелено непосредственно на Европейский союз, а не только на заинтересованных лиц ", - говорится в заявлении президентов.

По их словам, это решение стало последней, впечатляющей демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию двусторонних отношений.

"ЕС оставляет за собой право принять надлежащие меры в ответ на решение российских властей", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел РФ объявило в пятницу персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых - вицепрезидентка Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Кроме того, в "черный список" РФ попали: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ; Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвии; Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина; Оса Скотт, председатель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции; Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонии.