В Португалии инспекторов миграционной службы приговорили к 7 и 9 годам тюрьмы за убийство украинца

Суд в Португалии в понедельник 10 мая приговорил трех инспекторов миграционной службы к заключению сроком от 7 до 9 лет за убийство украинца Игоря Гоменюка, задержанного в аэропорту Лиссабона.

Об этом сообщает "Европейсьа правда" со ссылкой на агентство AP.

Трое инспекторов были признаны виновными в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 40-летнего мужчины во время допроса.

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Двое подсудимых были приговорены к девяти годам тюремного заключения, еще один - до семи лет.

Суд Лиссабона установил, что инспекторы били Гоменюка, закованного в наручники, дубинками, сломав ему ребра. Их действия повлекли смерть от удушения.

Инцидент со смертью украинца произошел в марте 2020 года. 40-летнего Игоря Гоменюка задержали в аэропорту Лиссабона за попытку въехать в страну без действительной визы. Вскоре после задержания он умер.

Трех офицеров миграционной службы, причастных к инциденту, впоследствии задержали и предъявили им обвинения в убийстве.

Глава МВД Эдуарду Кабрита объявил об отставке главы португальской пограничной службы (SEF) в рамках плана реструктуризации для более четкого разделения полиции и административных функций в работе с иммигрантами.

Правительство Португалии в прошлом году выплатило более 700 тысяч евро компенсации жене Гоменюка и двум детям, проживающим в Украине.