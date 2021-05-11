Профільний єврокомісар закликає не зволікати з розширенням Євросоюзу
Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї закликав ЄС просуватися вперед з розширенням блоку, кажучи, що не можна "втрачати час даремно".
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Hungary Today.
За словами Варгеї, мета ЄС залишилася незмінною - почати переговори про вступ з Албанією і Північної Македонією.
Що стосується триваючого вето Болгарії на початок офіційних переговорів з Північною Македонією, комісар відзначив максимальні зусилля ЄС "для вирішення ситуації".
"Якщо ці зусилля зазнають невдачі, ми повинні розглянути можливість початку міжурядових переговорів тільки з Албанією", - сказав Варгеї в інтерв’ю виданню Magyar Nemzet.
Єврокомісар вважає що "двостороння суперечка не може затримати весь процес розширення".
Напередодні на зустрічі в Брюсселі міністрів закордонних справ Євросоюзу обговорювалося відновлення розширення блоку на Західні Балкани. Минулого року Північна Македонія і Албанія отримали "зелене світло" для початку переговорів про їх вступ до ЄС.
Процес був заблокований, коли Болгарія наклала вето на переговори з Північною Македонії.
Раніше повідомлялось, що Чехія виступає за швидше розширення Європейського союзу і наполягатиме на цьому під час головування Португалії в Раді ЄС.
У жовтні 2020 року Єврокомісія оцінила прогрес і вказала на помилки країнам Балкан, які планують вступ до ЄС.