Профильный еврокомиссар призывает не медлить с расширением Евросоюза

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи призвал ЕС продвигаться вперед с расширением блока, говоря, что нельзя "терять время зря".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Hungary Today.

По словам Вархейи, цель ЕС осталась неизменной - начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

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Что касается продолжающегося вето Болгарии на начало официальных переговоров с Северной Македонией, комиссар отметил максимальные усилия ЕС "для решения ситуации".

"Если эти усилия терпят неудачу, мы должны рассмотреть возможность начала межправительственных переговоров только с Албанией", - сказал Вархейи в интервью изданию Magyar Nemzet.

Еврокомиссар считает, что "двусторонний спор не может задержать весь процесс расширения".

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Накануне на встрече в Брюсселе министров иностранных дел Евросоюза обсуждалось восстановление расширение блока на Западные Балканы. В прошлом году Северная Македония и Албания получили "зеленый свет" для начала переговоров об их вступлении в ЕС.

Процесс был заблокирован, когда Болгария наложила вето на переговоры с Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что Чехия выступает за скорее расширение Европейского союза и настаивать на этом во время председательства Португалии в Совете ЕС.

В октябре 2020 Еврокомиссия оценила прогресс и указала на ошибки странам Балкан, которые планируют вступление в ЕС.