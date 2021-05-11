У Чехії в березні 2021 смертність виявилась найвищою з 1947 року

У березні 2021 року у Чехії померло більше людей, ніж у цьому самому місяці з 1947 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це повідомили в чеському статистичному відомстві ČSÚ.

Водночас смертність серед найстарших вікових груп виявилася нижчою за середні показники попередніх років.

Порівняно з середнім показником за попередні 5 років, з 2015 по 2019, кількість смертей у березні виявилася на 61% вищою. Кількість смертей на 100 000 населення склала 155, тоді як в попередні 5 років це було в середньому 97.

У статистичному відомстві зазначили, що врахували для порівняння дані після 1947 року, тому що з того часу не було подій, які суттєво впливали на смертність і склад населення.

Залежно від регіону, ситуація різниться за тим, у які місяці реєстрували рекорди смертей. У семи регіонах це березень, подекуди вони припали на лютий або ще листопад 2020 року.

"Цьогорічні дані показали позитивну зміну у найстаршій віковій групі - від 85 років. У ній надлишкова смертність суттєво знизилася, порівняно з осінню 2020 року", - зазначила Терезія Штиглерова, керівниця відділу демографічної статистики.

Якщо у листопаді в цій групі було на 80% більше смертей, ніж в середньому у цей місяць у 2015-2019 роках, то в березні - на 23%.

Як повідомлялося раніше, у січні 2021 року смертність у Чехії виявилася вищою, ніж під час осінньої хвилі коронавірусу, та найвищою за цей період з 1950 року.

Загалом у 2020 році в Чехії смертність зросла майже на 15%. Востаннє таке зростання реєстрували у 1945 році.