В Чехии в марте 2021 года смертность оказалась самой высокой с 1947 года

В марте 2021 года в Чехии умерло больше людей, чем в этом же месяце с 1947 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом сообщили в чешском статистическом ведомстве ČSÚ.

В то же время смертность среди старейших возрастных групп оказалась ниже средних показателей предыдущих лет.

По сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет, с 2015 по 2019, количество смертей в марте оказалось на 61% выше. Количество смертей на 100 000 населения составило 155, тогда как в предыдущие пять лет это было в среднем 97.

В статистическом ведомстве отметили, что учли для сравнения данные за 1947 году, потому что с тех пор не было событий, которые существенно влияли на смертность и состав населения.

В зависимости от региона, ситуация различается по тому, в какие месяцы регистрировали рекорды смертей. В семи регионах это март, иногда они пришлись на февраль или ноябрь в 2020 году.

"Нынешние данные показали положительное изменение в старшей возрастной группе - от 85 лет. В ней избыточная смертность существенно снизилась по сравнению с осенью 2020 года", - отметила Терезия Штиглерова, руководитель отдела демографической статистики.

Если в ноябре в этой группе было на 80% больше смертей, чем в среднем в этот месяц в 2015-2019 годах, то в марте - на 23%.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года смертность в Чехии оказалась выше, чем во время осенней волны коронавируса, и самой высокой за этот период с 1950 года.

Всего в 2020 году в Чехии смертность выросла почти на 15%. Последний раз такой рост регистрировали в 1945 году.