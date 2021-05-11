У Чехії муніципалітети, постраждалі від вибухів у Врбетіце, вимагають мільйони крон компенсації

Муніципалітети і окремі жителі районів довкола Врбетіце, де у 2014 сталися вибухи на військових складах, вимагають від держави мільйони крон компенсації у зв’язку зі збитками.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ČTK.

Нагадаємо, йдеться про вибухи на двох складах з боєприпасами, в причетності до яких Чехія підозрює агентів російських спецслужб. Наслідки інциденту так чи інакше зачепили чотири муніципалітети.

Постраждалі муніципалітети скаржаться, що у зв’язку з самими вибухами та тривалою ліквідацією їхніх наслідків не могли використовувати сотні гектарів землі, що перебувала у їхньому розпорядженні. На додачу, вартість цієї землі та розтшованої у районі нерухомості знизилася. Окрім компенсації, їх цікавить можливість обміну вражених земельних ділянок на інші ділянки, що перебувають у держвласності.

Як розповів у коментарі Станіслав Полчак, юрист, що представляє інтереси муніципалітетів, прямі збитки для власності муніципалітетів Влаховіце, Галузице, Ліпова та міста Славічин у Злінському районі складає близько 80 млн чеських крон, а "інші збитки" сягають сотень мільйонів крон.

"Муніципалітети очікують, що найпізніше у вересні цього року зможуть досягти домовленості з державою. З часу вибухів минуло вже сім років", - зазначив він.

У 2015 році деякі мешканці постраждалих муніципалітетів отримали компенсацію у зв’язку з евакуацією після вибухів.

За словами Полчака, жителі постраждалих від вибух урайонів подали 136 заявок щодо компенсації матеріальних збитків, але позитивне рішення є тільки щодо двох, а муніципалітети ще не отримали ніякої підтримки.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. Декілька країн ЄС приєдналися до вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

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