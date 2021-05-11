В Чехии муниципалитеты, пострадавшие от взрывов во Врбетице, требуют компенсации

Муниципалитеты и отдельные жители районов вокруг Врбетице, где в 2014 произошли взрывы на военных складах, требуют от государства миллионы крон компенсации в связи с убытками.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ČTK.

Напомним, речь идет о взрывах на двух складах с боеприпасами, в причастности к которым Чехия подозревает агентов российских спецслужб. Последствия инцидента так или иначе затронули четыре муниципалитета.

Пострадавшие муниципалитеты жалуются, что в связи с самыми взрывами и длительной ликвидацией их последствий не могли использовать сотни гектаров земли, находящейся в их распоряжении. В дополнение, стоимость этой земли и расположенной в районе недвижимости снизилась. Кроме компенсации, их интересует возможность обмена пострадавших земельных участков на другую землю, находящуюся в госсобственности.

Как рассказал Станислав Полчак, юрист, представляющий интересы муниципалитетов, прямые убытки для собственности муниципалитетов Влаховице, Галузице, Липова и города Славичин в Злинском районе составляет около 80 млн чешских крон, а "другие убытки" достигают сотен миллионов крон.

"Муниципалитеты ожидают, что не позже в сентябре этого года смогут достичь договоренности с государством. С момента взрывов прошло уже семь лет", - отметил он.

В 2015 году некоторые жители пострадавших муниципалитетов получили компенсацию в связи с эвакуацией после взрывов.

По словам Полчака, жители пострадавших от взрыва в районах подали 136 заявок на компенсации материального ущерба, но положительное решение есть только по двум, а муниципалитеты еще не получили никакой поддержки.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрывов, произошедших в 2014 году на складах с боеприпасами в восточной части Чехии, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства. Несколько стран ЕС присоединились к высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

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