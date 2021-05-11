Бельгія з 9 червня почне скасування коронавірусних обмежень

Бельгійська влада вирішила поступово скасовувати більшість коронавірусних обмежень, починаючи з 9 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Очікується відновлення роботи готельного і ресторанного бізнесу. Буде дозволено приймати відвідувачів в приміщенні, але максимум 4 людини за столом, крім членів однієї сім'ї, і з відстанню 1,5 метра між столиками. Ресторани працюватимуть з 8:00 до 22:00.

Що стосується терас, то вони будуть відкриті до 23:30.

Концертні зали будуть знову відкриті з максимальною місткістю до 200 осіб або максимальною заповнюваністю 75% від загальної місткості. Відвідувачам також необхідно буде носити маски та дотримуватися фізичної дистанції.

На масових заходах просто неба буде дозволено максимум 400 осіб, також в масках і з дистанцією.

Також буде дозволено масову присутність людей на весіллях і похоронах: 100 осіб в приміщеннях на службах і максимум 200 осіб на вулиці. Прийоми (весілля, похорон) будуть дозволені максимум на 50 осіб.

Згідно з графіком уряду, наступний етап послаблення обмежень запланований на 25 червня і буде залежати від ходу кампанії по вакцинації.

Графік розписаний до кінця літа і очікується, що до 1 вересня 70% дорослих отримають дві дози вакцини, що дозволить скасувати практично всі обмеження.

Попередній етап послаблень почався 26 квітня - пом'якшили обмеження на зустрічі та відвідання магазинів, а також дозволили роботу "контактних" професій, як перукарі.