Бельгия с 9 июня начнет отменять коронавирусные ограничения

Бельгийские власти решили постепенно отменять большинство коронавирусных ограничений с 9 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Ожидается возобновление работы гостиничного и ресторанного бизнеса. Будет разрешено принимать посетителей в помещении, но максимум 4 человека за столом, кроме членов одной семьи, и с расстоянием 1,5 метра между столиками. Рестораны будут работать се с 8:00 до 22:00.

Что касается террас, то они будут открыты до 23:30.

Концертные залы будут вновь открыты с максимальной вместимостью до 200 человек или максимальной заполняемостью 75% от общей вместимости. Посетителям также необходимо будет носить маски и соблюдать физическую дистанцию.

На массовых мероприятиях под открытым небом будет разрешено максимум 400 человек, также в масках и с дистанцией.

Также будет разрешено массовое присутствие людей на свадьбах и похоронах: 100 человек в помещениях на службах и максимум 200 человек на улице. Приемы (свадьбы, похороны) будут разрешены максимум на 50 человек.

Согласно графику правительства, следующий этап послабления ограничений запланирован на 25 июня и будет зависеть от хода кампании по вакцинации.

График расписан до конца лета и ожидается, что к 1 сентября 70% взрослых получат две дозы вакцины, что позволит отменить практически все ограничения.

Предыдущий этап выхода из карантина начался 26 апреля - ослабили ограничения на встречи и посещение магазинов, а также разрешили работу "контактных" профессий, как парикмахеры.