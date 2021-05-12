Литва домагається права прийняти у себе наступний саміт НАТО

Литва прагне провести у себе саміт НАТО в 2023 році – до цього часу лише одна балтійська країна приймала у себе зустріч Альнсу на найвищому рівні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що до заявки Литви про проведення саміту "ставляться дуже серйозно".

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Серед країн Балтії тільки Латвія приймала саміт НАТО, це відбулося в 2006 році.

За словами прем'єр-міністра Інгріди Шимоніте, якщо Литва виборе таке право, це буде означати для країни велике міжнародне визнання.

"Я дійсно думаю, що ми зможемо організувати цей захід в Литві. Ми піднімаємо це питання у всіх можливих форматах. Сподіваюся, у нас все вийде ", - сказала Шимоніте.

За словами колишнього міністра закордонних справ Лінаса Лінкявічюса, всі держави-члени НАТО повинні будуть погодитися на проведення саміту 2023 року Вільнюсі.

"Скоро в Брюсселі відбудеться зустріч НАТО. Після цього у нас може з'явитися більш чітке уявлення про те, в яких столицях будуть проходити майбутні саміти", - сказав Лінкявічюс.

Він зазначив, у разі проведення саміту Литві доведеться подбати про серйозні проблеми логістики і безпеки, щоб захід пройшов гладко.

"У будь-якому випадку це позитивно вплине на репутацію Литви. У 2006 році наші латвійські сусіди показали нам, як це робити", - вважає Лінкявічюс.

Нагадаємо, в Офісі президента України не виключають, що НАТО ще запросить Україну та інших партнерів до участі у саміті 14 червня.

Порядок денний саміту НАТО іще не затверджений. Визначена тільки його дата.